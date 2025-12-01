В Армении изменили перу пресечения оппозиционному депутату

Апелляционный уголовный суд Армении изменил меру пресечения депутату парламента от оппозиционной фракции «Армения» Артуру Саркисяну на домашний арест. Об этом сообщил адвокат парламентария Арам Вардеванян в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Арест оппозиционного депутата парламента Артура Саркисяна <...> был отменен и заменен на домашний арест и залог. Конечно, такая мера пресечения отнюдь не является мягкой», — написал юрист.

Саркисяна арестовали в июле. Депутату инкриминировали «подготовку террористических актов для свержения конституционного строя».

До этого Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции «‎Армения» в Национальном собрании и экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах.

Ранее в Армении продлили арест архиепископу Баграту.