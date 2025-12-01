На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Армении изменили перу пресечения оппозиционному депутату

Суд в Армении изменил меру пресечения депутату Саркисяну на домашний арест
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Апелляционный уголовный суд Армении изменил меру пресечения депутату парламента от оппозиционной фракции «Армения» Артуру Саркисяну на домашний арест. Об этом сообщил адвокат парламентария Арам Вардеванян в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Арест оппозиционного депутата парламента Артура Саркисяна <...> был отменен и заменен на домашний арест и залог. Конечно, такая мера пресечения отнюдь не является мягкой», — написал юрист.

Саркисяна арестовали в июле. Депутату инкриминировали «подготовку террористических актов для свержения конституционного строя».

До этого Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции «‎Армения» в Национальном собрании и экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах.

Ранее в Армении продлили арест архиепископу Баграту.

