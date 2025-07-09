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В Армении арестовали оппозиционного депутата

В Армении оппозиционного депутата Саркисяна арестовали на два месяца
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд заключил под стражу предварительно сроком на два месяца депутата парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна, которому инкриминировали «подготовку террористических актов для свержения конституционного строя». Об этом рассказал его адвокат Арам Вардеванян, передает ТАСС.

«Суд принял решение заключить Саркисяна под стражу сроком на два месяца», — уточнил он.

До этого Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции «‎Армения» в Национальном собрании (парламенте) и экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах.

8 июля армянское оппозиционное движение «‎Айакве» подало заявление в генеральную прокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна за нападки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

Ранее Захарова прокомментировала стоп-листы Армении в отношении граждан России.

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