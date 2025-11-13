На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении продлили арест архиепископу Баграту

Armenpress: суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Баграту
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Суд в Ереване продлил на три месяца срок ареста лидеру оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископу Баграту Галстаняну, который обвиняется в подготовке к терроризму, массовым беспорядкам и захвату власти. Об этом сообщает агентство Armenpress.

«Ранее представленные основания для заключения под стражу сохраняются, в связи с чем нет оснований для рассмотрения альтернативной меры пресечения», — сказал судья Карен Фархоян.

Архиепископ Баграт был арестован 25 июня. В августе суд продлил ему срок содержания под стражей еще на три месяца. Таким образом, с момента задержания архиепископ находится в следственном изоляторе уже пять месяцев.

Баграт отрицает все предъявленные ему обвинения и считает происходящее политическим преследованием.

Архиепископ возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

25 июня следственный комитет Армении обвинил Баграта в подготовке терактов с целью захвата власти в республике. Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Никола Пашиняна заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами