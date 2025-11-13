В Армении продлили арест архиепископу Баграту

Armenpress: суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Баграту

Суд в Ереване продлил на три месяца срок ареста лидеру оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископу Баграту Галстаняну, который обвиняется в подготовке к терроризму, массовым беспорядкам и захвату власти. Об этом сообщает агентство Armenpress.

«Ранее представленные основания для заключения под стражу сохраняются, в связи с чем нет оснований для рассмотрения альтернативной меры пресечения», — сказал судья Карен Фархоян.

Архиепископ Баграт был арестован 25 июня. В августе суд продлил ему срок содержания под стражей еще на три месяца. Таким образом, с момента задержания архиепископ находится в следственном изоляторе уже пять месяцев.

Баграт отрицает все предъявленные ему обвинения и считает происходящее политическим преследованием.

Архиепископ возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

25 июня следственный комитет Армении обвинил Баграта в подготовке терактов с целью захвата власти в республике. Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Никола Пашиняна заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом».