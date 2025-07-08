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В Армении возбудили уголовное дело в отношении лидера оппозиции

СК Армении возбудил уголовное дело против главы оппозиционной фракции Оганяна
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции «‎Армения» в Национальном собрании (парламенте) и экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна. Об этом рассказал портал news.am.

«В его отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что лидера оппозиции обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах.

Оганян отказался от дачи показаний.

До этого армянское оппозиционное движение «‎Айакве» подало заявление в генеральную прокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна за нападки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

8 июля депутат парламента республики от оппозиционной фракции «‎Армения» Кристине Варданян заявила, что нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании «‎Электросети Армении» отвлекают внимание от готовящейся атаки властей на ААЦ.

Ранее в Ереване силовики нагрянули в офис компании Карапетяна.

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