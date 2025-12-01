В Москве произошел еще один взрыв автомобиля

SHOT: в Москве произошел второй за день взрыв автомобиля

В Москве произошел второй за день взрыв автомобиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, взрыв автомобиля Kia на проспекте Вернадского произошел около 17:00 мск. Предварительно, причиной стал взрыв газового баллона. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Никто не пострадал.

Утром 1 декабря на Радужной улице в Новой Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежавший 41-летнему ученому, специалисту в области квантовой электроники, который работает в НИИ «Полюс» имени Стельмаха. В момент взрыва автовладелец находился в командировке.

Очевидец рассказал «Газете.Ru», что перед возгоранием автомобиля произошел громкий взрыв и окружающие предположили, что прилетел беспилотник.

По информации Telegram-канала SHOT, взрывной волной в доме ЖК «Град Московский» выбило окна на третьем и четвертом этажах.

Ранее 15 машин были повреждены из-за взрыва в Каспийске.