В Роскачестве назвали важный признак некачественно оливкового масла

Эксперт Роскачества Завьялова: качественное масло не может быть дешевым

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с «Радио 1» назвала важный признак, по которому можно определить подлинность оливкового масла. Она подчеркнула, что качественный продукт не может стоить дешево.

«Если вы видите очень низкие цены, которые кардинально отличаются от стоимости масел на полке, это должно насторожить», — предупредила специалист.

Она также посоветовала изучать рейтинги масел на портале Роскачества (rskrf.ru), где названы все проверенные марки.

В ноябре Роскачество выявило признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла из 15 проверенных. В ходе анализа фокус был сделан на жирнокислотный состав.

Специалисты выяснили, что среди потенциальных фальсификатов пять марок позиционировали себя как масло высшего сорта Extra Virgin — ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Еще два производителя были заявлены в качестве смеси масел, либо как сорт Pomace, однако экспертиза показала наличие иных примесей (ТМ Columb, Olive Tree).

