В Москве потребовали возбудить дело против журналиста «Медузы»

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста Горина
Мария Девахина/РИА Новости

Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста Владислава Горина за участие в деятельности организации, чья деятельность была признана нежелательной. Об этом столичное ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным следствия, журналист привлекался к административной ответственности за участие в деятельности интернет-СМИ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). При этом он продолжил работу в организации в качестве ведущего, отметили в прокуратуре.

«Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Горина по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)», — говорится в сообщении.

В августе МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Кузнеца. В июле на него завели уголовное дело за работу на интернет-СМИ «Медуза». Как сообщала пресс-служба Следственного комитета России, находясь за границей, Кузнец продолжал участвовать в деятельности организации.

Ранее журналистку Ксению Ларину объявили в розыск.

