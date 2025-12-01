Ларису Долину пригласили в Госдуму

Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме, в рамках которого обсудят проблемы сделок с жильем на вторичном рынке. Об этом пишет ТАСС.

На заседание также приглашены юристы, адвокаты, представители Росреестра, Минюста.

«Приглашены представители страховых организаций, правозащитники и авторитетные блогеры, народная артистка РФ Лариса Долина», — говорится в сообщении.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили протест россиян из-за решения по делу Долиной.