В Госдуме объяснили протест россиян из-за решения по делу Долиной

Депутат Драпеко: протест россиян направлен против решения суда, а не Долиной

Россияне недовольны не певицей Ларисой Долиной, а решением суда по делу об афере с ее квартирой в московских Хамовниках, заявила «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Парламентарий считает, что протест граждан направлен не против исполнительницы «как актрисы или как человека», а против несправедливого, с их точки зрения, решения суда.

«Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счет есть», — сказала депутат.

До этого Долина столкнулась с культурой отмены и «оголтелой травлей» после того, как покупательница ее квартиры Полина Лурье осталась без недвижимости и денег. Пользователи социальных сетей шутят, что им тоже нужно вернуть деньги за «импульсивные покупки», поскольку их «развели мошенники».

Кроме того, создатели новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика» раздумывают о том, чтобы вырезать из ленты кадры с участием Долиной. Сама певица, по словам концертного директора, тяжело переносит «издевательства» в свой адрес.

Ранее директор Долиной ответил, будет ли певица возвращать деньги покупательнице ее квартиры.