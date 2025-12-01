На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли связь убитого в Австрии украинца с заместителем мэра Харькова

Убитый в Вене украинец является сыном заместителя мэра Харькова Кузьмина
close
Reuters

Убитый в Вене 21-летний украинец является сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Об этом пишет российское издание «Украина.ру».

По данным издания, тело молодого человека из Украины обнаружили в столице Австрии 29 ноября. Сообщалось, что он был жестоко избит на парковке возле отеля Вены, после чего злоумышленники отвезли его в безлюдное место и сожгли в его же автомобиле.

Известно, что в настоящий момент на территории Вены находятся более 90 тыс. граждан Украины, бежавших с территории своей страны.

В ноябре украинского дальнобойщика убили иностранные коллеги в Германии. Причиной конфликта стал спор о президенте России Владимире Путине и спецоперации на Украине.

По данным издания Bild, инцидент произошел около деревни Оберрот в земле Баден-Вюртемберг. Четверо водителей из разных стран употребляли спиртные напитки на стоянке грузовиков. Когда разговор коснулся специальной военной операции на Украине и действий Путина, беседа переросла в конфликт, в результате которого 34-летний украинец был убит .

Ранее украинка пропала в США после жуткого послания матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами