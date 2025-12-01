На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурант дела об отравлении 120 рабочих в Москве предстанет перед судом

Shutterstock

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение фигуранту уголовного дела об отравлении 120 рабочих на строительном объекте на улице Обручева в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению прокуратуры, 50-летнему мужчине было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Северного административного округа.

По информации надзорного ведомства, 14 февраля на строительном объекте на улице Обручева возник очаг кишечной инфекции среди работников. Заболевание было выявлено у 120 человек: 79 получили диагноз «сальмонеллез», у остальных отмечены инфекционные болезни различных форм и степени тяжести, которые причинили незначительный ущерб здоровью.

В прокуратуре указали, что виной этому была некачественная продукция, поставленная коммерческой организацией. Перед судом предстанет заместитель генерального директора компании, который фактически руководил ею. Он вместе с двумя сотрудниками, выполнявшими обязанности шеф-поваров, организовал производство, хранение, транспортировку и последующую реализацию продукции быстрого питания с использованием сырья, не соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

Уголовное дело в отношении двоих сообщников выделено в отдельное производство, они находятся в розыске.

Ранее в Краснодаре сотрудницу хлебозавода осудили за отравление коллег.

