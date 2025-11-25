В суд направили дело о массовом заражении ботулизмом после покупных салатов с фасолью

ГП: направлено в суд дело об отравлении 350 человек салатом от Кухни на районе

Генпрокуратура РФ направила в суд дело о заражении ботулизмом 350 человек после салата с фасолью от сервиса «Кухня на районе». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, в мае — июне 2024 года руководитель ООО «Савон-К» Шин купил фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов сварил и положил в вакуумную упаковку, что привело к появлению в ней ядовитого вещества — ботулотоксина.

После, как следует из сообщения, продукт купил гендиректор ООО «Локалкитчен» Лозин, совместно с руководителем отдела качества Машковой они не проверили продукцию. Фасоль они использовали для приготовления салата «Лобио», который реализовали населению в том числе через интернет-магазин «Кухня на районе».

В результате 350 человек заболели ботулизмом. Двоих спасти не удалось, а остальные получили вред разной степени тяжести, отметили в ведомстве.

Ранее в российском регионе шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток.