Жители российского города пожаловались на сильный запах гари

В Ставрополье люди жалуются на запах гари

Жители Ставрополя жалуются на сильный запах гари. Об этом пишет местный Telegram-канал «Новости Ставрополя».

«Неприятные ароматы появились еще вчера вечером, когда на город спустился туман. К ночи дышать стало легче, а сегодня утром запах стал еще сильнее. Причем ощущают его не только в краевой столице, но и в разных округах региона», — сказано в посте.

В паблике местные пишут, что в городе пахнет «жжеными перьями», «горелым пластиком и мусором».

Администрация края, как и мэрия столицы, не комментировали ситуацию.

23 ноября сообщалось, что жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города. Как писал портал V1, сильная вонь присутствовала в районе остановки «7-ая Гвардейская» и разносилась примерно на 300 метров вокруг. При этом в МЧС сообщили, что возгораний в городе не происходило. Отмечается, что причиной дурного запаха могло стать сочетание тумана, температурных скачков и переноса воздуха из соседних территорий. Сейчас запах стал перемещаться к Советскому району Волгограда вместе с облаком тумана.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.