В центре Волгограда почувствовали резкий химический запах

V1.RU: жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города

Жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города. Об этом пишет местное издание V1.RU.

По словам волгоградцев, сильная вонь присутствует в районе остановки «7-ая Гвардейская» и разносится примерно на 300 метров вокруг.

«Будто магазин одежды сгорел, воняет шерстью паленой конкретно», — описал запах один из горожан.

По данным «НовостиВолгограда.ру», запах гари ощущают сразу в трех районах города — Ворошиловском, Центральном и Кировском.

«Ситуацию осложняет плотный туман — из-за него сложно понять, идет ли речь о чаде или о переносе химического запаха по воздуху», отметили местные журналисты.

При этом в МЧС сообщили, что возгораний в городе не происходило. Отмечается, что причиной дурного запаха могло стать сочетание тумана, температурных скачков и переноса воздуха из соседних территорий. Сейчас запах стал перемещаться к Советскому району Волгограда вместе с облаком тумана.

Ранее строители стали закладывать яйца в стены новостроек в РФ и шантажировать этим жильцов.