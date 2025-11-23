На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Волгограда почувствовали резкий химический запах

V1.RU: жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города
true
true
true
close
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города. Об этом пишет местное издание V1.RU.

По словам волгоградцев, сильная вонь присутствует в районе остановки «7-ая Гвардейская» и разносится примерно на 300 метров вокруг.

«Будто магазин одежды сгорел, воняет шерстью паленой конкретно», — описал запах один из горожан.

По данным «НовостиВолгограда.ру», запах гари ощущают сразу в трех районах города — Ворошиловском, Центральном и Кировском.

«Ситуацию осложняет плотный туман — из-за него сложно понять, идет ли речь о чаде или о переносе химического запаха по воздуху», отметили местные журналисты.

При этом в МЧС сообщили, что возгораний в городе не происходило. Отмечается, что причиной дурного запаха могло стать сочетание тумана, температурных скачков и переноса воздуха из соседних территорий. Сейчас запах стал перемещаться к Советскому району Волгограда вместе с облаком тумана.

Ранее строители стали закладывать яйца в стены новостроек в РФ и шантажировать этим жильцов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами