Путин включил главу ФСИН в комиссию по противодействию экстремизму

Путин подписал указ о внесении главы ФСИН в состав комиссии против экстремизма

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о внесении директора ФСИН России в перечень членов межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Соотвествующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Внести в состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации по должностям изменение, дополнив его пунктом 13 следующего содержания: Директор ФСИН России», — говорится в указе.

Согласно публикации, документ вступил со дня его подписания.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму была создана указом президента в 2011 году для координации работы федеральных и региональных органов власти в этой сфере. Председателем комиссии является министр внутренних дел, а его заместителем — директор ФСБ. Дисквалификация включает лишение права занимать должности на государственной или муниципальной службе на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее Путин подписал указ о штрафах за неисполнение решений антиэкстремистского органа.