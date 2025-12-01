На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел встречу с директором ФСИН Гостевым

Глава ФСИН Гостев доложил Путину о мерах по гуманизации уголовной политики
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев провели рабочую встречу. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы Гостев доложил российскому лидеру о работе возглавляемого им ведомства, в том числе о принимаемых им мерах по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных.

«Деятельность [ФСИН] осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики», — рассказал Гостев.

Он подчеркнул, что всего в стране созданы 400 исправительных центров, в которых могут быть размещены 50 тыс. человек. При этом сейчас в них содержатся чуть больше 30 тыс. осужденных.

«Работа продолжается, в том числе принося результаты по социализации, ресоциализации осужденных. Осужденные имеют право выходить за пределы [исправительных центров], самостоятельно прибывают на места работы, неплохую зарплату получают», — добавил глава ФСИН.

По словам Гостева, все это способствует возмещению ущерба, причиненного тем или иным лицам в результате совершенных осужденными преступлений.

Ранее Путин включил Гостева в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.

