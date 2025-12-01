«Отказ от человейников»: названы способы снизить пожарную опасность высоток

Пожары в небоскребах – это главная проблема высотной застройки, особенно плотной. Причем в современных зданиях делают вентилируемые фасады, создавая практически «каминную тягу», что при возгорании приводит к стремительному распространению огня. В разных странах пытаются решить эту проблему, но самое эффективное средство – это отказ от «человейников» в пользу равномерного распределения зданий по территории. Об этом рассказал академик МААМ, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, член Российского общества инженеров строительства Дмитрий Фесенко в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт отметил, что в элитных новостройках начали создавать специальные бетонные полости, в которых жильцы могут отсидеться в случае пожара в ожидании помощи. В Южной Корее, к примеру, внедрили возможность выдвижения лестниц из фасада, по которым в случае возгорания могут спуститься люди. Однако все равно многоэтажки остаются крайне уязвимыми, подчеркнул Фесенко.

«Когда в Москве строится от 200 до 250 зданий выше 100 метров – это становится большой проблемой, — подчеркнул он. — Сейчас большинство и жилых, и офисных зданий строятся с вентилируемыми фасадами – это зазор в несколько десятков сантиметров между первым слоем и вторым. Когда там происходит возгорание, возникает эффект «каминной тяги». Этот зазор при возникновении тяги несет смертельную опасность».

По мнению специалиста, решение может быть только одно – перестать стягивать население в крупнейшие центры за счет возведения «человейников», а перейти к модели равномерного распределения населения с помощью застройки большой территории.

Напомним, 26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Жертвами огня стали 146 человек. Власти отмечают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах.

