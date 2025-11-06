На юге Москвы жильцы хотели отравить тараканов и взорвали газовый баллон

На юге Москвы в районе Орехово-Борисово на улице Тамбовской взорвался газовый баллон. Об этом сообщает телеканал 360.ru в Telegram-канале.
«Разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми в Орехово-Борисово, на улице Тамбовской, на десятом этаже», — заявил источник канала.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
7 октября в Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане. Инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Огонь разгорелся в придомовой постройке, где расположилось заведение. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.
До этого пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.
Ранее самодельный обогреватель стал причиной пожара в алтайском поселке.