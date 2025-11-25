Москвич пытался отравить соперника слойкой с ртутью

В Москве суд вынес приговор мужчине, который пытался отравить знакомого. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 47-летний сотрудник метрополитена был женат, но ухаживал за другой женщиной. Новая возлюбленная была в отношениях с 46-летним приятелем фигуранта.

Узнав, что пара встречается, осужденный решил отомстить. Он купил ртутные термометры и ртутью из них накачал слойку, которую купил в ближайшем магазине. Выпечку в итоге съел именно Иван.

Поняв, что в лакомстве был металл, мужчина вызвал скорую. Отравивший слойку мужчина также симулировал отравление, но в его организме ртути не нашли.

На рабочем месте фигуранта обнаружили шприц с веществом, в отношении работника метро возбудили дело. При этом Иван приятеля простил.

В результате фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, он пройдет принудительное лечение у врача-психиатра.

