Россиянам рассказали о вреде употребления горячих напитков на морозе

Употребление горячих напитков на морозе серьезно вредит зубной эмали, поскольку происходит резкий перепад температур. Об этом RT рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

«Для легких и слизистой это будет снимать воздействие холодного воздуха, спазм сосудов... А если мы рассматриваем вред для эмали, то это будет очень вредно», — рассказала специалист.

Врач объяснила, что сочетание холодного воздуха и горячего напитка разрушает эмаль, особенно чувствительную к контрасту температур. По словам Мухиной, минимизировать вред получится с помощью трубочек, использование которых поможет избежать прямого контакта горячей жидкости с зубами.

Помимо этого, диетолог напомнила об опасности курения на холоде. Она объяснила, что табачный дым создает перепад температур, а также травмирует слизистые, снижает местный иммунитет и способствует появлению кариеса.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что утверждения о том, что еду нельзя запивать водой, чаем или кофе, так как это нарушает пищеварение и растягивает желудок, являются мифами. По ее словам, вода быстро всасывается и покидает желудок в считанные минуты, не успевая растянуть его.

