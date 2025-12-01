Психолог объяснил, как совместить декрет с профессиональными амбициями

Вышедшим в декрет женщинам необязательно нужно полностью бросать собственное развитие. Так, если работа молодой мамы связана с интеллектуальным трудом, то во время отпуска по уходу за ребенком желательно заниматься интеллектуальной деятельностью. Это не обязательное требование, но оно важно для тех, кто планирует после декрета вернуться к своим обязанностям, отметил психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Если долго не тренировать мозг, то он отвыкнет от нагрузки и начнет «ослабевать», объяснил он Общественной Службе Новостей.

Специалист подчеркнул, что заниматься своим развитием следует, только если на это есть силы – это не обязательное требование ко всем женщинам, так как в первую очередь важно позаботиться о своем здоровье.

«Миллионы женщин выходят из отпуска и нормально справляются. Поэтому если есть силы — если весь внутренний ресурс не уходит на отрицательные эмоции и напряжение нервной системы, — то развиваемся. Нет сил — ну а что поделать?» — пояснил психолог.

По его словам, излишняя требовательность мам в декрете к себе – это негативный фактор, который только мешает. Важно бороться с навязанным убеждением, что, помимо ухода за младенцем, непременно следует развивать карьеру, поддерживать профессиональные навыки. Если на практике сил на это не хватает, то лучше сосредоточиться на материнстве, подчеркнул Хорс. В противном случае женщина будет испытывать негативное отношение к себе, своей судьбе, социальной роли, хотя по факту никакой катастрофы в том, чтобы быть только заботливой мамой в период декрета, нет.

«Те женщины, которые внутренне эмоционально себе это разрешают — типа, окей, провалюсь по работе или по каким-то карьерным целям, что-то потеряю, — счастливее переносят свое материнство, — подчеркнул психолог. — Их состояние намного стабильнее. И в результате они более ресурсные, когда наступает время снова выйти на работу».

У таких женщин со здоровым подходом к собственным ресурсам нет постоянного недовольства собой, они не становятся неврастенично-изможденными, считает эксперт. Он призвал не ориентироваться на соцсети, которые часто становятся причиной сверхтребовательности к себе, подчеркнув, что у всех разные возможности, база, ресурсы, а в том факте, что декретный отпуск может привести к временным карьерным потерям, нет ничего страшного.

Напомним, в России предложили ввести декретный отпуск с первого триместра беременности, а также включить в трудовой стаж период ухода за ребенком до трех лет. С такой инициативой выступила зампред ОП РФ по демографии и защите семьи Наталья Москвитина. По ее словам, зачет ухода за ребенком должен предоставляться независимо от наличия предыдущего опыта работы и без ограничения по числу детей. Кроме того, декрет с первого триместра позволит беременным женщинам легче переносить период токсикоза и получить необходимую поддержку на ранней стадии беременности.

Москвитина подчеркнула, что такие меры помогут женщинам чувствовать себя увереннее и осознаннее относиться к беременности.

Ранее в России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу.