В России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу

В России часто беременным женщинам необходима помощь психолога, однако позволить себе такие консультации могут немногие, отметила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. В беседе с НСН она поддержала инициативу сделать посещение психолога обязательным для беременных, подчеркнув, что многие из женщин в положении находятся в непростой семейной ситуации.

Многие женщины вынуждены переживать беременность в неполной семье, часто они сталкиваются с массой личных проблем, которые важно обсудить с профессиональным специалистом, отметила эксперт. Она подчеркнула, что оказывать такую помощь должны именно квалифицированные перинатальные психологи.

«Уточню, что беременные нечасто обращаются к психологам сами, потому что очень много других забот. Кроме того, не у каждого есть на это деньги, если мы говорим о подобной консультации не в рамках системы ОМС», — отметила Милютина.

По ее мнению, поддержка психологов может стать важным этапом и в период планирования беременности, когда особенно важно снизить градус тревожности и расслабить пациенток.

Напомним, обязать будущих мам минимум два раза посетить психолога предложил Минздрав в новом порядке ведения беременности. Также в новом порядке расширены функции женских консультаций, вводятся понятия «школа для беременных» и «школа репродуктивного здоровья». При этом эксперты признают, что в регионах не хватает психологов, а в стране пока нет специальных обучающих программ под подобные задачи для таких специалистов.

Ранее стало известно о планах Минздрава ввести обязательное неинвазивное тестирование для беременных.