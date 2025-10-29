На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу

Репродуктолог Милютина: обязательное посещение психолога важно для беременных
true
true
true
close
Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

В России часто беременным женщинам необходима помощь психолога, однако позволить себе такие консультации могут немногие, отметила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. В беседе с НСН она поддержала инициативу сделать посещение психолога обязательным для беременных, подчеркнув, что многие из женщин в положении находятся в непростой семейной ситуации.

Многие женщины вынуждены переживать беременность в неполной семье, часто они сталкиваются с массой личных проблем, которые важно обсудить с профессиональным специалистом, отметила эксперт. Она подчеркнула, что оказывать такую помощь должны именно квалифицированные перинатальные психологи.

«Уточню, что беременные нечасто обращаются к психологам сами, потому что очень много других забот. Кроме того, не у каждого есть на это деньги, если мы говорим о подобной консультации не в рамках системы ОМС», — отметила Милютина.

По ее мнению, поддержка психологов может стать важным этапом и в период планирования беременности, когда особенно важно снизить градус тревожности и расслабить пациенток.

Напомним, обязать будущих мам минимум два раза посетить психолога предложил Минздрав в новом порядке ведения беременности. Также в новом порядке расширены функции женских консультаций, вводятся понятия «школа для беременных» и «школа репродуктивного здоровья». При этом эксперты признают, что в регионах не хватает психологов, а в стране пока нет специальных обучающих программ под подобные задачи для таких специалистов.

Ранее стало известно о планах Минздрава ввести обязательное неинвазивное тестирование для беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами