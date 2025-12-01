На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили отправлять в декрет с первого триместра беременности

В ОП поддержали введение декретного отпуска с первого триместра беременности
true
true
true
close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Наталья Москвитина заявила ТАСС, что введение декретного отпуска с первого триместра беременности, а также включение в трудовой стаж периода ухода за ребенком до трех лет необходимо для поддержки материнства в России.

По ее словам, зачет ухода за ребенком должен предоставляться независимо от наличия предыдущего опыта работы и без ограничения по числу детей. Кроме того, декрет с первого триместра позволит беременным женщинам легче переносить период токсикоза и получить необходимую поддержку на ранней стадии беременности.

Москвитина подчеркнула, что такие меры помогут женщинам чувствовать себя увереннее и осознаннее относиться к беременности.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» направили вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением увеличить пособие по беременности и родам для сельских жительниц на 50%. В письме отмечается, что повышенные выплаты необходимы для женщин, постоянно проживающих в сельской местности, где доступ к медицинской помощи и социальным услугам ограничен.

Ранее в России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами