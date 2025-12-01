В России предложили отправлять в декрет с первого триместра беременности

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Наталья Москвитина заявила ТАСС, что введение декретного отпуска с первого триместра беременности, а также включение в трудовой стаж периода ухода за ребенком до трех лет необходимо для поддержки материнства в России.

По ее словам, зачет ухода за ребенком должен предоставляться независимо от наличия предыдущего опыта работы и без ограничения по числу детей. Кроме того, декрет с первого триместра позволит беременным женщинам легче переносить период токсикоза и получить необходимую поддержку на ранней стадии беременности.

Москвитина подчеркнула, что такие меры помогут женщинам чувствовать себя увереннее и осознаннее относиться к беременности.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» направили вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением увеличить пособие по беременности и родам для сельских жительниц на 50%. В письме отмечается, что повышенные выплаты необходимы для женщин, постоянно проживающих в сельской местности, где доступ к медицинской помощи и социальным услугам ограничен.

Ранее в России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу.