Дело о последнем двойном убийстве «ангарского маньяка» направлено в суд

Уголовное дело о последнем двойном убийстве «ангарского маньяка» Михаила Попкова направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Там уточнили, что расследование уголовного дела, возбужденного против него в 2008 году, завершено. Попкова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Отмечается, что фигурант полностью признал вину.

«61-летний обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, количество жертв Попкова достигло 91 человека. Кроме того, на счету маньяка три покушения на убийство, добавили в СК.

Попкова арестовали в 2012 году. В тот момент следователи доказали его причастность к 22 убийствам, однако со временем количество убитых женщин увеличилось.

В конце августа текущего года суд, рассматривая дело о другом убийстве, приговорил преступника к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. По совокупности приговоров «ангарскому маньяку» было назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

