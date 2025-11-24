На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

В Польше арестован третий участник диверсии на железнодорожных путях
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Третий участник диверсии на железнодорожных путях арестован в Польше. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

В публикации отмечается, что прокурор предъявил арестованному обвинение в пособничестве и подстрекательстве к совершению диверсии на железнодорожных путях.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов Польши 20 ноября. По версии следствия, гражданин Украины способствовал совершению преступления, оказывая содействие непосредственным исполнителям диверсии в разведке местности и подготовке дальнейших действий.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожных путях 15-16 ноября в Польше устроили двое граждан Украины, которые «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

В дальнейшем Туск сообщил, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии.

Ранее Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами