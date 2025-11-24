В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

В Польше арестован третий участник диверсии на железнодорожных путях

Третий участник диверсии на железнодорожных путях арестован в Польше. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

В публикации отмечается, что прокурор предъявил арестованному обвинение в пособничестве и подстрекательстве к совершению диверсии на железнодорожных путях.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов Польши 20 ноября. По версии следствия, гражданин Украины способствовал совершению преступления, оказывая содействие непосредственным исполнителям диверсии в разведке местности и подготовке дальнейших действий.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожных путях 15-16 ноября в Польше устроили двое граждан Украины, которые «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

В дальнейшем Туск сообщил, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии.

Ранее Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях.