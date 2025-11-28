Китайская авиакомпания может увеличить число рейсов в РФ

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов обсудил с гендиректором китайской авиакомпании Hainan Airlines Юй Чаоцзе увеличение количества рейсов в российском направлении. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

В свою очередь Чаоцзе отметил, что авиакомпания планирует постепенно увеличивать выполняемый рейсов в Россию, а также расширять их географию.

В посольстве уточнили, что за 10 месяцев текущего года двусторонний пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился на 38%, чему в том числе способствовало введение безвизового режима въезда в КНР для российских граждан.

Недавно сообщалось, что Китай усилил досмотр на границе для российских туристов. Причиной якобы стал большой наплыв отдыхающих после недавнего введения безвизового режима.

В АТОР добавили, что введение безвизового режима с Китаем вряд ли значительно увеличит турпоток в Россию, так как выездной отдых граждан этой страны находится под контролем правительства.

Ране стало известно, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию.