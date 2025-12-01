На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске подростоки отправлены под стражу за поджог вышек сотовой связи

Суд Новосибирска: три подростка арестованы за поджог вышек сотовой связи
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новосибирске три 15-летних подростка отправлены под стражу за поджог вышек сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что решение об аресте вынес Октябрьский суд Новосибирска. Подростков обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия» и части 1 статьи 281 УК РФ «Содействие диверсионной деятельности».

Следствие считает, что ученик девятого класса подговорил двоих товарищей поджечь оборудование базовой станции сотовой связи. Несовершеннолетние подожгли оборудование базовых станций сотовой связи в Октябрьском районе Новосибирска.

Подростки останутся под стражей до 27 января 2026 года.

24 ноября в Московской области 14-летний подросток поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте. По данным Telegram-канала 112, анонимные кураторы уговорили юношу совершить диверсию на перегоне Нахабино-Павшино. Восьмиклассник совершил преступление с помощью бензина и зажигалки. Он записал свои действия на видео, чтобы отправить кураторам. В результате диверсии движение поездов не было нарушено.

Ранее стало известно, что более 150 подростков внесли в список террористов в России.

