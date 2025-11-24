На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московской области подросток поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

112: в Подмосковье задержали 14-летнего подростка за поджог релейного шкафа
true
true
true

Правоохранители задержали 14-летнего подростка за поджог релейного шкафа в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, анонимные кураторы уговорили юношу совершить диверсию на перегоне Нахабино-Павшино. Восьмиклассник совершил преступление с помощью бензина и зажигалки. Он записал свои действия на видео, чтобы отправить кураторам. В результате диверсии движение поездов не было нарушено.

На следующий день подросток был задержан. Несовершеннолетнему было предъявлено обвинение по статье «Террористический акт».

13 ноября школьник устроил поджог в кинотеатре торгового центра «Авиапарк» в Москве. Он рассказал, что действовал под давлением неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Ранее «девушка», с которой познакомился в сети подросток, выманила у него геолокацию, после чего его обвинили в поддержке Украины. Юношу убедили купить бензин и поджечь кинозал. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар быстро потушили.

Ранее более 150 подростков внесли в список террористов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами