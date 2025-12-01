В Башкирии мужчина пострадал во время нападения медведя

Житель Башкирии попал в больницу после нападения медведя. Об этом сообщает глава местного минздрава Айрат Рахматуллин.

Так как медвежонок был маленьким, травмы пострадавший получил неглубокие. На данный момент медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

«Сейчас он продолжает лечение в хирургическом отделении», – рассказал министр.

До этого в Канаде медведь напал на школьников, которые вместе с учителем отправились в поход. Животное проявило агрессию и нанесло несовершеннолетним травмы. Один из учителей попытался защитить подопечных, но в результате получил множественные переломы.

Всего пострадали более десяти человек, из них двое попали в больницу в критическом состоянии. Пострадавшего педагога эвакуировали с места на вертолете.

После произошедшего хищник скрылся. Местные власти стали патрулировать район, чтобы не допускать подобных случаев.

