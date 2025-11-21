Daily Mail: в Канаде медведь напал на школьников и учителя во время похода

В Канаде медведь напал на детей начальных классов и учителя во время похода, пишет Daily Mail.

В результате инцидента 11 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом, сообщили службы экстренной помощи. Капрал полиции Мадонна Сондерсон отметила, что возраст и пол пострадавших учеников пока уточняются, однако травмы характеризуются как «очень серьезные».

Очевидцы рассказали, что дети находились на прогулке, когда на них напал медведь. Один из учителей, пытаясь защитить учеников, получил множественные переломы и ранения и был эвакуирован на вертолете. По словам родителей школьников, после инцидента дети находятся в шоковом состоянии.

Власти сообщили, что агрессивный медведь остается на свободе. Полиция и сотрудники охраны природы патрулируют район, а жителей призвали оставаться в помещениях и избегать лесных дорог.

Ранее в Японии медведь выбежал на взлетную полосу и попал на видео.