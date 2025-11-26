На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волки захватили закрытый город в Башкирии

UTV: жители башкирского города почти год живут в страхе из-за нашествия волков
Стая волков оккупировала башкирский город и держит в страхе местных жителей, сообщает местный телеканал UTV.

Уже почти год жители закрытого города Межгорье вынуждены жить в страхе из-за стаи волков, которые регулярно появляются у жилых домов.

Раньше хищники выходили к людям поодиночке, сейчас стали более наглыми. Недавно камеры видеонаблюдения зафиксировали прогулку сразу четырех хищников по частному сектору.

Горожане боятся выходить на улицу и почти перестали покидать дома после наступления темноты. По их словам, животные регулярно нападают на домашних животных и уже съели почти всех собак.

«Очень страшно жить в таких условиях. Как ходить на работу, отправлять детей в школу? Жить и бояться уже надоело. Медведей вывезли, волков зачем-то оставили. Они собак уже почти всех съели, проникают во дворы и уносят их», — утверждает одна из местных жительниц.

В городской администрации заявили, что к ним поступало сообщение лишь об одном о волке, и посоветовали людям быть более бдительными.

Ранее крысы атаковали автомобили казанцев и попали на видео.

