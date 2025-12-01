Петербуржцы сообщили о сбоях мобильного интернета в нескольких регионах

Жители Петербурга сообщили о сбоях в работе мобильного интернета. Данные об этом появились на сервисе Downdetector.

Пользователи отметили, что у них не открываются сайты и приложения, проблемы наблюдаются у разных мобильных операторов.

Сбои в сети зафиксированы не только в Петербурге, но и у жителей Москвы, Ленинградской и Свердловской областей.

В Ленинградской области этой ночью была объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов, и местных жителей предупреждали о возможном снижении скорости мобильного интернета.

По словам главы региона Александра Дрозденко, несколько БПЛА были уничтожены над Киришским районом. Также в ночь на 1 декабря режим беспилотной опасности был объявлен в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Мордовии и Чувашии.

До этого россияне пожаловались на сбой в работе умных колонок. Пользователи сообщали, что устройство не включало музыку при наличии интернета. Также колонка выдавала ошибочные прогнозы погоды, не реагировала на команды и не позволяла управлять функциями умного дома, говорилось в жалобах.

Ранее россияне массово пожаловались на сбои в работе Google.