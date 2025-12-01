На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эпидемиолог рассказал, что каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией

Эпидемиолог Покровский: каждый сотый в России заражен ВИЧ-инфекцией
Shutterstock

Каждый сотый гражданин России заражен ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Он рассказал, что в данный момент в России около 1 миллиона 250 тысяч заболевших ВИЧ — у них выявлены антитела к ВИЧ, что считается достоверным признаком заражения.

«Риски заражения очень большие, у нас в стране, если брать только взрослых людей, от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый [человек в стране] заражен вирусом», — сказал академик, отметив, что среди мужчин 40-45 лет 4% зараженных, то есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом.

По его словам, в первую очередь следует избежать заражения, «потому что лечение дорогое, и очень сложные препараты надо принимать».

В октябре Покровский сообщал, что в России растет количество инфицированных ВИЧ, ежегодно выявляется по 50-60 тыс. новых случаев. Он подчеркнул, что власти прилагают недостаточно усилий для профилактики распространения вируса.

Ранее россиянам рассказали, как можно заразиться ВИЧ.

