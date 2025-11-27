На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт топ-10 самых популярных у россиян направлений для встречи Нового года

RT: Новый год россияне хотят встретить в Петербурге, Казани и в Мурманске
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В этом году топ-10 самых популярных среди россиян направлений для встречи Нового года возглавила Москва. Также в первую тройку самых востребованных городов вошли Петербург и Казань, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Четвертую строчку рейтинга занял город Сочи, далее следуют Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Эсто-Садок и Екатеринбург, сообщили эксперты. Из необычного они выделили повышенный в этом году интерес россиян к городам Золотого кольца и курортам Северного Кавказа и Крыма.

Кроме того отмечается рост спроса путешественников на новогодние праздники в Хабаровск, Владивосток. Многие планируют во время каникул покататься на лыжах и попутешествовать в Кировске, Мурманске, Архангельске.

Что касается зарубежных направлений, то здесь в десятку наиболее востребованных у россиян входят Беларусь, Таиланд и Узбекистан. Далее следуют Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения и Италия, сообщили аналитики.

Напомним, до этого директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил, что в этом году многие россияне планируют встретить Новый год в Китае. По прогнозам, КНР войдет в пятерку наиболее популярных стран в праздничные каникулы. По данным на ноябрь, число бронирований на этот период уже вдвое превышало показатели прошлого года.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют встретить 2026 год в путешествии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами