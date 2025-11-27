Раскрыт топ-10 самых популярных у россиян направлений для встречи Нового года

RT: Новый год россияне хотят встретить в Петербурге, Казани и в Мурманске

В этом году топ-10 самых популярных среди россиян направлений для встречи Нового года возглавила Москва. Также в первую тройку самых востребованных городов вошли Петербург и Казань, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Четвертую строчку рейтинга занял город Сочи, далее следуют Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Эсто-Садок и Екатеринбург, сообщили эксперты. Из необычного они выделили повышенный в этом году интерес россиян к городам Золотого кольца и курортам Северного Кавказа и Крыма.

Кроме того отмечается рост спроса путешественников на новогодние праздники в Хабаровск, Владивосток. Многие планируют во время каникул покататься на лыжах и попутешествовать в Кировске, Мурманске, Архангельске.

Что касается зарубежных направлений, то здесь в десятку наиболее востребованных у россиян входят Беларусь, Таиланд и Узбекистан. Далее следуют Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения и Италия, сообщили аналитики.

Напомним, до этого директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил, что в этом году многие россияне планируют встретить Новый год в Китае. По прогнозам, КНР войдет в пятерку наиболее популярных стран в праздничные каникулы. По данным на ноябрь, число бронирований на этот период уже вдвое превышало показатели прошлого года.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют встретить 2026 год в путешествии.