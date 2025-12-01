Ветеринар рассказал, какая новогодняя атрибутика может навредить питомцам

Наибольшую опасность для домашних животных представляют стеклянные новогодние игрушки, поскольку они могут сбить их или разгрызть и получить травму. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Кроме того, мишура может вызвать у них кишечную непроходимость. Собаки часто попадают в ветеринарные клиники с отравлениями из-за праздничной еды, продолжил врач. Он также призвал заменить обычные гирлянды на варианты на батарейках, чтобы питомец не получил удар током в случае попытки перегрызть провод.

В целом специалист посоветовал огораживать елку или использовать визуальную защиту.

«Кстати, кошки не очень любят запах цитрусов, поэтому можно, например, корочки мандаринов разложить вокруг елки, и ее привлекательность снизится, либо побрызгать на ветки эфирное масло цитрусовых. И, конечно, сама елка должна быть хорошо закреплена», — добавил Шеляков.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co, программы лояльности «СберСпасибо» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» до этого показало, что россияне стали более взвешенно подходить к выбору товаров и услуг для домашних животных. По данным исследования, разница между максимальным и минимальным средним чеком на покупки в зоомагазинах крупнейших городов страны достигла 726 рублей.

Ранее москвичам напомнили о сервисе «Моспитомец».