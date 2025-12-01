На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар рассказал, какая новогодняя атрибутика может навредить питомцам

Наибольшую опасность для домашних животных представляют стеклянные новогодние игрушки, поскольку они могут сбить их или разгрызть и получить травму. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Кроме того, мишура может вызвать у них кишечную непроходимость. Собаки часто попадают в ветеринарные клиники с отравлениями из-за праздничной еды, продолжил врач. Он также призвал заменить обычные гирлянды на варианты на батарейках, чтобы питомец не получил удар током в случае попытки перегрызть провод.

В целом специалист посоветовал огораживать елку или использовать визуальную защиту.

«Кстати, кошки не очень любят запах цитрусов, поэтому можно, например, корочки мандаринов разложить вокруг елки, и ее привлекательность снизится, либо побрызгать на ветки эфирное масло цитрусовых. И, конечно, сама елка должна быть хорошо закреплена», — добавил Шеляков.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co, программы лояльности «СберСпасибо» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» до этого показало, что россияне стали более взвешенно подходить к выбору товаров и услуг для домашних животных. По данным исследования, разница между максимальным и минимальным средним чеком на покупки в зоомагазинах крупнейших городов страны достигла 726 рублей.

Ранее москвичам напомнили о сервисе «Моспитомец».

