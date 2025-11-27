На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали рациональнее заботиться о домашних животных

Rambler&Co: каждый третий россиянин стал покупать зоотовары с учетом скидок
Depositphotos

Россияне стали более взвешенно подходить к выбору товаров и услуг для домашних животных, следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, программы лояльности «СберСпасибо» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», подготовленного ко Всемирному дню домашних животных.

По данным исследования, разница между максимальным и минимальным средним чеком на покупки в зоомагазинах крупнейших городов страны достигла 726 рублей. Больше всего при выборе товаров владельцы питомцев обращают внимание на качество и ассортимент (68%). Цена, акции и возможность оплатить покупку бонусами важны для 29% опрошенных. Скорость доставки (2%) и отзывы (1%) практически не влияют на решение о покупке.

Расходы россиян на товары для питомцев через программу «СберСпасибо» в 2025 году выросли почти на 49 млн и составили 339 млн бонусов. Самые высокие средние чеки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

При этом 28% владельцев стараются экономить почти всегда, 39% — при наличии подходящих предложений. Только 17% редко обращают внимание на скидки, а 16% вовсе не используют бонусные механики.

Основная часть расходов (85%) приходится на корм и лакомства. На уход и гигиену и ветеринарные услуги уходит по 6% бюджета, около 2% — на игрушки, аксессуары и передержку, около 1% — на прочие траты.

Согласно данным «Чек Индекса», средний чек на корм с 1 января по 20 ноября 2025 года составил 886 рублей — на 10% больше, чем годом ранее, при росте количества покупок на 5%. Средний чек на игрушки вырос на 9% и достиг 549 рублей, число покупок также увеличилось на 9%.

Аналитики связывают повышение среднего чека со смещением спроса в сторону более дорогих товаров и расширением цифровых каналов продаж.

Кроме того, из исследования следует, что одним из инструментов оптимизации расходов для владельцев животных становятся технологии ИИ. По данным опроса, 12% респондентов готовы доверить ИИ подбор товаров и сравнение цен, 11% — рекомендации по уходу, 8% — анализ поведения, 6% — выбор кормов и лакомств.

Исследование основано на трех массивах данных: онлайн-опросе Rambler&Co, анализе обезличенных операций участников программы «СберСпасибо» и данных «Чек Индекса».

