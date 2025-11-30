Во Всемирный день домашних животных москвичам напомнили о сервисе «Моспитомец»

На сайте мэра Москвы в преддверии Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября, представил цифровые проекты столицы, направленные на поддержку животных из приютов и их будущих владельцев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как уточнили авторы материала, в городских приютах содержатся тысячи питомцев, готовых стать членами семей.

«Они привиты, социализированы и ждут любящего хозяина. Кроме того, давно доказано, что домашние животные положительно влияют на физическое и психологическое состояние своих хозяев, снижая стресс и тревожность», — говорится в тексте.

Для знакомства с ними создан сервис «Моспитомец», разработанный Департаментом информационных технологий совместно с Комплексом городского хозяйства. Платформа позволяет искать питомцев по параметрам: вид, пол, характер, длина шерсти и другие. Здесь также доступны рекомендации по адаптации, кормлению и уходу за животными после переезда в новый дом.

Кроме того, для тех, кто временно не может взять питомца, в Москве действуют благотворительные программы. Так, через mos.ru можно направить пожертвования в 13 проверенных НКО, занимающихся помощью животным. Средства идут на вакцины, корма, строительство вольеров и ветеринарные операции. Сервис работает более пяти лет и позволяет выбрать конкретные проекты для поддержки.

Еще один способ помочь — стать волонтером. Москвичи могут присоединиться к выездам в приюты для кормления, выгула собак и социализации новых питомцев. Для новичков доступна поддержка наставников через проект «Мосволонтер». На его сайте указаны направления деятельности, график выездов и контакты координаторов, а также онлайн-лектории о правильном уходе за питомцами и вебинары для волонтеров.