На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Всемирный день домашних животных москвичам напомнили о сервисе «Моспитомец»

Сервис «Моспитомец» поможет жителям столицы найти четвероногого друга
true
true
true
close
Моспитомец

На сайте мэра Москвы в преддверии Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября, представил цифровые проекты столицы, направленные на поддержку животных из приютов и их будущих владельцев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как уточнили авторы материала, в городских приютах содержатся тысячи питомцев, готовых стать членами семей.

«Они привиты, социализированы и ждут любящего хозяина. Кроме того, давно доказано, что домашние животные положительно влияют на физическое и психологическое состояние своих хозяев, снижая стресс и тревожность», — говорится в тексте.

Для знакомства с ними создан сервис «Моспитомец», разработанный Департаментом информационных технологий совместно с Комплексом городского хозяйства. Платформа позволяет искать питомцев по параметрам: вид, пол, характер, длина шерсти и другие. Здесь также доступны рекомендации по адаптации, кормлению и уходу за животными после переезда в новый дом.

Познакомиться с ними можно в сервисе «Моспитомец», разработанном Департаментом информационных технологий совместно с Комплексом городского хозяйства Москвы.

Кроме того, для тех, кто временно не может взять питомца, в Москве действуют благотворительные программы. Так, через mos.ru можно направить пожертвования в 13 проверенных НКО, занимающихся помощью животным. Средства идут на вакцины, корма, строительство вольеров и ветеринарные операции. Сервис работает более пяти лет и позволяет выбрать конкретные проекты для поддержки.

Еще один способ помочь — стать волонтером. Москвичи могут присоединиться к выездам в приюты для кормления, выгула собак и социализации новых питомцев. Для новичков доступна поддержка наставников через проект «Мосволонтер». На его сайте указаны направления деятельности, график выездов и контакты координаторов, а также онлайн-лектории о правильном уходе за питомцами и вебинары для волонтеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами