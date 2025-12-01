На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили важность пересмотра условий льготной ипотеки

Депутат Миронов: новые условия льготной ипотеки исключат неравенство россиян
Freepik.com

Пересмотр условий льготной ипотеки и распространение ее на семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет позволят устранить неравенство среди граждан. Также расширение возможности взять кредит на новостройки особенно важно для малых городов с низкими темпами строительства, объяснил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Напомним, речь идет о предложении предоставить семьям с двумя детьми вне зависимости от их возраста возможность оформить жилищный кредит под 4%. Соответствующую инициативу Миронов и его коллега Яна Лантратова направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Это устранит искусственное неравенство между семьями, повысит доступность жилья и станет эффективным стимулом для рождения детей в условиях острого демографического кризиса», — цитирует Миронова 360.ru.

Сегодняшняя система жилищного кредитования, по его мнению, создает неравные условия для россиян. Так, взять ипотеку под 6% могут только граждане с детьми до семи лет. Важно изменить это условие, чтобы семьи с двумя детьми до 18 лет могли купить новостройку в малых городах, где темпы строительства остаются низкими. Пересмотр этого правила вкупе со снижением стоимости кредита до 4% сделают ипотеку доступной для большого числа россиян, заключил парламентарий.

Напомним, до этого Миронов отмечал, что распространение условий льготной ипотеки на вторичку наряду с введением других форм ипотечного кредитования позволит сделать жилье намного доступнее, вынудив застройщиков снижать цены. В том числе он призвал внедрить и другие механизмы и варианты ипотечного кредитования – например, стройсберкассы. За рубежом такой инструмент применяется уже десятилетия, позволяя гражданам копить первый взнос на жилье, а затем получать на него доступные ссуды, подчеркнул парламентарий. Такой механизм, по его мнению, позволит россиянам покупать квартиры в 2-2,5 раза дешевле, чем по программам обычной ипотеки.

Ранее в Сбере спрогнозировали рост объема ипотечных кредитов.

