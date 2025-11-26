На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере спрогнозировали рост объема ипотечных кредитов

Кирилл Царев: Сбер ожидает рост выдач по рыночной ипотеке в 2026 году
Сбер

В России виден рост выдач ипотеки, но эти цифры далеки от показателей двухлетней давности, заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

«В 3 квартале 2025 года Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму приблизительно 780 млрд руб., тогда как в 3 квартале 2023 года объем выдач был практически вдвое больше – около 1,5 трлн рублей», — рассказал он.

Царев добавил, что с января по октябрь 2025 года Сбер выдал более 1,7 трлн ипотечных кредитов, а за тот же период в 2023 году – 3,2 трлн рублей.

«Положительным фактором является оживление рынка базовой ипотеки», — сказал он.

По словам Царева, в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки в Сбере ожидают дальнейший рост выдач по рыночной ипотеке.

«Доля базовых программ от общих ипотечных выдач должна приблизиться к 30%. При этом эти объемы кредитования по рыночным программам пока уступают цифрам 2024 и 2023 годов», — рассказал Царев.

Он подчеркнул, что все факторы указывают на то, что ипотечный сегмент восстанавливается, однако потребуется время и положительные сигналы со стороны регулятора, чтобы рынок полностью адаптировался к новым условиям.

