В Госдуме предложили несколько способов сделать жилье доступнее

Депутат Миронов: льготная семейная ипотека на вторичку сделает жилье доступнее
Shutterstock

В России необходимо распространить льготную семейную ипотеку на вторичный рынок жилья, так как семьям такой вариант чаще всего намного удобнее. Кроме того, такая мера наряду с введением других форм ипотечного кредитования позволит сделать жилье намного доступнее, вынудив застройщиков снижать цены, заявил 360.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Наша партия давно предлагала распространить семейную ипотеку на вторичное жилье. Оно доступнее, часто не требует ремонта, и для семей с детьми это удобнее, — пояснил депутат. — В конце прошлого года нас поддержал президент, по его поручению семейную ипотеку частично расширили на «вторичку»».

Миронов призвал сделать семейную ипотеку на вторичку доступной жителям всей страны, подчеркнув, что это вынудит застройщиков понижать цены на жилье.

При этом он призвал внедрять и другие механизмы и варианты ипотечного кредитования – например, стройсберкассы. За рубежом такой инструмент применяется уже десятилетия, позволяя гражданам копить первый взнос на жилье, а затем получать на него доступные ссуды, подчеркнул парламентарий. Такой механизм, по его мнению, позволит россиянам покупать квартиры в 2-2,5 раза дешевле, чем по программам обычной ипотеки, считает Миронов. Он добавил, что также справедливороссы предлагают создать госпрограмму аренды жилья по сниженным ценам – это позволит россиянам снимать жилье по более разумной стоимости, чем сегодня, заключил депутат.

Напомним, до этого Миронов призвал запретить микрокредитные ипотечные организации, внедрив на замену им систему строительных сберкасс, с помощью которых жители смогут получать жилищные займы максимум под 3% годовых. Речь идет о механизме, по которому жители будут заключать договор о сбережениях и вносить деньги в «общий котел». После этого они смогут брать средства в кредит по фиксированной низкой ставке – по мнению депутата, такие стройсберкассы помогут россиянам решать свои жилищные вопросы.

Ранее в комитете ГД по строительству отвергли идею выдачи семейной ипотеки на «вторичку» во всей России.

