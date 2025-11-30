На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки

Shutterstock

Депутаты от «Справедливой России» выступили за изменения условий выдачи семейной ипотеки, включая распространение ее на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентариев, адресованное вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей», — говорится в письме.

Кроме того, предлагается ввести возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов для граждан, принадлежащих данной категории в связи с тем, что условия кредитования неравны. В частности, подчеркивается, что ипотека по 6% годовых предоставляется исключительно семьям с ребенком не старше 7 лет, в то время, как жители малых городов должны иметь двух несовершеннолетний детей от 7 до 18 лет.

Ранее в Госдуме предложили несколько способов сделать жилье доступнее.

