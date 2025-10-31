В России предложили поддержать беременных в селах дополнительными выплатами

В Госдуме предложили повысить пособия по беременности для жительниц сел

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» направили вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением увеличить пособие по беременности и родам для сельских жительниц на 50%. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили лидер партии, глава фракции Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В письме отмечается, что повышенные выплаты необходимы для женщин, постоянно проживающих в сельской местности, где доступ к медицинской помощи и социальным услугам ограничен. Повышенные выплаты предлагается назначать официально трудоустроенным и проживающим в селе не менее трех лет.

Миронов пояснил, что законопроект также предусматривает компенсацию транспортных расходов на поездки к врачам в рамках системы ОМС. По его словам, реализация инициативы поможет снизить финансовые и медицинские барьеры для рождения детей, укрепить демографию и восстановить социальную справедливость в сельских районах.

Лантратова, комментируя обращение, отметила, что сельские женщины сталкиваются с низкими доходами, тяжелыми условиями труда и дефицитом врачей. По ее словам, многим приходится ездить на консультации за сотни километров, тратя собственные средства и рискуя здоровьем.

Депутат выразила уверенность, что повышение пособий станет эффективным инструментом поддержки семьи и материнства, а также будет стимулировать рождаемость в сельской местности.

