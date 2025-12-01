В четырех российских аэропортах сняты ограничения на прием самолетов

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Волгограда, Грозного (Северный) и Магаса сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения вводились рано утром 30 ноября.

30 ноября временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Нижнекамска (Бегишево).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сотни авиарейсов были отменены в США из-за сильного снегопада.