На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Амурчанин три года насиловал девочек и попал под суд

В Амурской области мужчину осудили за изнасилование девочек
true
true
true
close
Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Тамбовской области, который годами насиловал несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина из Тамбовки совершал преступления в период с 2017 по 2019 годы, от его действий пострадали три девочки. Фигурант насиловал несовершеннолетних и угрожал им расправой. Запуганные дети длительное время не решались рассказать о ситуации родителям.

Всего, как полагают следователи, мужчина совершил восемь преступлений сексуального характера против детей.

Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме. Суд приговорил фигуранта к 21,5 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, в течение 16 лет он не сможет работать с несовершеннолетними.

До этого в Зимбабве мужчину приговорили к 40 годам лишения свободы за изнасилование своих сестер 9 и 10 лет. Он предложил школьницам пойти к нему домой, чтобы получить лакомство. В итоге он заманил детей к себе в спальню и надругался.

Ранее в Татарстане иностранцы изнасиловали россиянку и бросили в яме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами