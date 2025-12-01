Амурчанин три года насиловал девочек и попал под суд

Суд вынес приговор жителю Тамбовской области, который годами насиловал несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина из Тамбовки совершал преступления в период с 2017 по 2019 годы, от его действий пострадали три девочки. Фигурант насиловал несовершеннолетних и угрожал им расправой. Запуганные дети длительное время не решались рассказать о ситуации родителям.

Всего, как полагают следователи, мужчина совершил восемь преступлений сексуального характера против детей.

Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме. Суд приговорил фигуранта к 21,5 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, в течение 16 лет он не сможет работать с несовершеннолетними.

