Иностранцы изнасиловали россиянку, задушили и бросили в яме

В Баку двоих мужчин судят за изнасилование и убийство россиянки 12 лет назад

В Азербайджане под суд попали местные жители, которых обвинили в изнасиловании и убийстве гражданки России. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел на территории Татарстана в 2013 году, но обвинения двум мужчинам предъявили только недавно. По данным следствия, фигуранты изнасиловали пострадавшую, после чего, чтобы никто не узнал о произошедшем, задушили.

«Чтобы скрыть следы содеянного, тело закопали в заранее выкопанной яме», – сообщается в публикации.

Известно, что женщина была знакома с обоими мужчинами, но в каких отношениях они состояли, не уточняется.

Оба азербайджанца стали фигурантами уголовного дела по нескольким статьям, в том числе и по статье об убийстве, совершенном группой лиц за пределами Азербайджана. Предполагаемых злоумышленников отправили под арест.

Заседание суда назначено на 17 декабря. Планируется, что на нем заслушают показания мужчин.

Ранее мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать мать с ребенком на руках.