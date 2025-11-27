На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иностранцы изнасиловали россиянку, задушили и бросили в яме

В Баку двоих мужчин судят за изнасилование и убийство россиянки 12 лет назад
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Азербайджане под суд попали местные жители, которых обвинили в изнасиловании и убийстве гражданки России. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел на территории Татарстана в 2013 году, но обвинения двум мужчинам предъявили только недавно. По данным следствия, фигуранты изнасиловали пострадавшую, после чего, чтобы никто не узнал о произошедшем, задушили.

«Чтобы скрыть следы содеянного, тело закопали в заранее выкопанной яме», – сообщается в публикации.

Известно, что женщина была знакома с обоими мужчинами, но в каких отношениях они состояли, не уточняется.

Оба азербайджанца стали фигурантами уголовного дела по нескольким статьям, в том числе и по статье об убийстве, совершенном группой лиц за пределами Азербайджана. Предполагаемых злоумышленников отправили под арест.

Заседание суда назначено на 17 декабря. Планируется, что на нем заслушают показания мужчин.

Ранее мужчина ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать мать с ребенком на руках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами