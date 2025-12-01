На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В суд на Камчатке поступил миллиардный иск

На Камчатке с подрядчика потребовали 1 млрд рублей за срыв сдачи больницы
close
Depositphotos

В арбитражный суд Камчатского края поступил иск о взыскании более миллиарда рублей с подрядной организации, которая нарушила сроки строительства краевой больницы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал суда.

Исковое заявление подало КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта Камчатская краевая больница». Ответчиком выступает АО «Крокус Интернэшнл». Истец потребовал взыскать с подрядчика 1,21 млрд рублей в виде финансовых санкций за нарушение сроков строительства первой очереди новой краевой больницы.

Заказчик утверждает, что передал подрядчику все необходимые для работы документы, включая проектную документацию, еще в мае 2021 года. В свою очередь, подрядчик отклонил претензии и возложил ответственность за срыв сроков на заказчика.

Арбитражный суд принял иск, по делу возбуждено производство. Предварительное судебное заседание пройдет 28 января следующего года.

4 октября сообщалось, что Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

Ранее суд конфисковал активы экс-главы Верховного суда Адыгеи на 13 млрд рублей.

