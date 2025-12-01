На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно число ВИЧ-инфицированных россиян

Академик Покровский: в России около 1,2 млн человек живут с ВИЧ
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России ВИЧ-инфицированными являются около 1,2 млн человек. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он подчеркнул, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ в последние пять лет стойко снижается. Но, ввиду того, что заболевание носит пожизненный характер и в настоящее время доступно эффективное лечение, которое позволяет значительно продлить жизнь инфицированных ВИЧ, число таких россиян накапливается. Сейчас в стране живут около 1,2 млн ВИЧ-инфицированных.

Покровский также сообщил, что в России ежегодно увеличивается число граждан, проходящих обследование на ВИЧ-инфекцию. С 2015 по 2024 год охват тестированием на ВИЧ вырос с 28 млн до 52 млн человек.

В ноябре главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заявил, что полную эпидемиологическую картину по вирусу иммунодефицита человека в России можно будет оценить только по сведениям за год. Однако, по его словам, негативный тренд распространения ВИЧ уже был переломлен.

Ранее россиянам рассказали, как можно заразиться ВИЧ.

