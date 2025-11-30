На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве аэропорт закрыли не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

Аэропорт Вильнюса закрывали осенью не менее 16 раз из-за неизвестных объектов
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Вильнюса этой осенью закрывали минимум 16 раз в связи с обнаружением в его воздушном пространстве неопознанных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Последний раз аэропорт приостановил работу из-за обнаружения неизвестных воздушных шаров в своей воздушной зоне 30 ноября с 18:09 по местному времени (19:09 мск). В диспетчерской службе рассказали, что рейсы, направляющиеся в Вильнюс, будут временно перенаправляться в Каунас и Ригу.

Предыдущий раз литовский аэропорт приостанавливал работу в пятницу, 28 ноября. Тогда руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас рассказал, что инцидент затронул почти три тысячи пассажиров 28 авиарейсов.

23 ноября в аэропорту Эйндховена на юге Нидерландов приостановили движение самолетов из-за дронов.

В конце сентября министр обороны Нидерландов Брекелманс призвал страны Европы активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами на фоне инцидентов с дронами.

Ранее Россию назвали «империей беспилотников».

