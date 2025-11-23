На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт на юге Нидерландов остановил полеты из-за БПЛА

В Нидерландах аэропорт Эйндховена приостановил работу из-за дронов
PixelBiss/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Эйндховена на юге Нидерландов приостановили движение самолетов из-за дронов. Об этом написал в соцсети Х министр обороны страны Рубен Брекелманс.

По словам главы военного ведомства, у воздушной гавани заметили несколько дронов. Полеты военных и гражданских самолетов временно прекратили. К аэропорту прибыли полицейские.

В конце сентября Брекелманс призвал страны Европы активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами на фоне инцидентов с дронами.

Тогда же стало известно, что Нидерланды с декабря разместят в Польше американские и норвежские зенитно-ракетные комплексы Patriot и Nasam и установят системы борьбы с беспилотниками. Эти меры нужны для укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины. А с 1 сентября по 1 декабря в Польше базируется отряд истребителей F-35.

Ранее Россию назвали «империей беспилотников».

