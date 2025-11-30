Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента

Лидер грузинской оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Гедеван Попхадзе и пятеро его сторонников, которые требовали назначения новых парламентских выборов, прекратили голодовку перед зданием парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что голодовка была объявлена 28 октября. Участники акции требовали освободить политических заключенных и назначить новые парламентские выборы в Грузии.

По словам активистки Дареджан Цхвитарии, активисты прекратили голодовку, но не прекратили борьбу. Они планируют собрать еще больше людей и вернуться к парламенту Грузии.

Цхвитария добавила, что состояние здоровья Гедевана Попхадзе резко ухудшилось из-за длительной голодовки.

Накануне в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционного политика Алеко Элисашвили после попытки поджога канцелярии городского суда.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

